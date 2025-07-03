Самый крупный марсианский метеорит выставили на продажу

Метеорит NWA 16788, крупнейший марсианский образец на Земле, будет продан на аукционе Sotheby’s за 4 миллиона долларов. Он весит 24,5 кг и на 70% больше следующего по величине марсианского метеорита, сообщает cnn.com.

Метеорит, найденный в Нигере в 2023 году, предположительно откололся от Марса в результате мощного столкновения с астероидом и прошел через земную атмосферу, оставив на поверхности стекловидную корку. Как уточняется, значительная часть (21,2% по объему) метеорита состоит из стекла, известного как маскелинит.

На Земле найдены всего около 400 марсианских метеоритов. NWA 16788 имеет красный цвет и уникальную структуру, что делает его редким и ценным.

Метеорит будет выставлен на аукцион 16 июля в Нью-Йорке. Некоторые ученые считают, что его следует передать в музей для изучения и публичного доступа. Однако планетолог Джулия Картрайт подчеркивает важность рыночных стимулов для научных исследований.

В феврале 2021 года на аукционе Christie’s марсианский метеорит был продан за 200 000 долларов, превысив предпродажную оценку.

Ранее группа ученых из Отдела исследования и освоения астроматериалов (ARES) NASA в Космическом центре Джонсона пришла к выводу, что ключевую роль в формировании ядра Марса сыграл расплавленный сульфид, а не металлическое железо.