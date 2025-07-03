Расшифрована древнейшая египетская ДНК

Ученые из Института Фрэнсиса Крика и Ливерпульского университета Джона Мура (Великобритания) выделили и исследовали древнейшую на данный момент египетскую ДНК. Она принадлежала человеку, который жил 4500 – 4800 лет назад, во время строительства первых пирамид. Им удалось воссоздать первый полный геном человека из Древнего Египта.

Археологические находки показывают, что в ту эпоху Древний Египет поддерживал культурные и торговые связи с Плодородным Полумесяцем – регионом Западной Азии, куда входили территории современных Ирана, Ирака и Иордании.

Но провести генетические исследования долгое время не удавалось. Высокие температуры препятствовали сохранению ДНК в останках.

Авторы нового исследования смогли извлечь ДНК из зуба человека, похороненного в Нувайрате (поселение в 265 км к югу от Каира). Этот египтянин скончался на стыке двух исторических периодов: между ранними династиями и Древним царством. Его захоронили еще до того, как мумификация стала распространенной практикой. Возможно, это способствовало сохранению генетического материала.

Результаты анализа показали, что предки человека происходили из Северной Африки. Также 20% его родословной относились к Плодородному Полумесяцу, в частности, к Месопотамии. Открытие показало, что в то время люди из Плодородного Полумесяца переселились в Египет и смешались с местными населением.

Дальнейшее исследование показало, что человек вырос в Египте. Его седалищные кости были увеличены в размерах, что указывает на сидячую работу. Его руки часто двигались взад и вперед, а в суставах развился запущенный артрит. Судя по этим чертам, человек мог работать гончаром. Гончарные круги появились в Египте как раз в то время.

Ученые намерены продолжить исследования, чтобы более полно раскрыть историю миграций в Египте, сообщает Nature.

Ранее стало известно, что со дна моря у берегов Египта подняли обломки Александрийского маяка. Вес некоторых из них достигает нескольких тонн. Ученые намерены изучить обломки и использовать их как основу для создания цифровой копии чуда света.