Космический «странник» стремительно приближается к Солнечной системе

Астрономы зафиксировали возможного «межзвездного гостя», стремительно приближающегося к Солнечной системе на огромной скорости. Объект, получивший обозначение A11pl3Z, может стать всего третьим в истории наблюдений межзвездным телом, пролетающим мимо Солнца.

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Он был впервые замечен в данных, собранных системой ATLAS (система последнего оповещения об астероидном воздействии) с 25 по 29 июня. Эта система автоматически сканирует ночное небо с помощью телескопов на Гавайях и в Южной Африке. Подозрения подтвердили Центр малых планет Международного астрономического союза и Центр исследований околоземных объектов НАСА, сообщает EarthSky.

По предварительным оценкам, A11pl3Z — это крупный астероид или, возможно, комета диаметром до 20 км. Он движется со скоростью около 245 000 км/ч, приближаясь со стороны Млечного Пути. Эта скорость может показаться аномально высокой — и действительно, она превышает скорости, типичные для тел, сформировавшихся в Солнечной системе. Однако для межзвездных объектов такая скорость считается нормальной: она объясняется тем, что такие тела не находятся на устойчивых орбитах вокруг Солнца и свободно движутся под действием гравитации по гиперболической траектории.

Уже сейчас ясно, что он не задержится в нашей системе: его траектория указывает на то, что он пролетит мимо Солнца и продолжит путь в межзвездное пространство.

Сейчас объект находится примерно в 3,8 астрономических единицах от Солнца — это в 3,8 раза дальше, чем расстояние от Земли до Солнца. 3 октября он пройдет мимо Марса, а 23 октября приблизится к Солнцу на расстояние двух астрономических единиц. При этом Земля будет на противоположной стороне Солнца, и никакой угрозы столкновения не предвидится. В декабре объект будет проходить мимо Земли, уже покидая Солнечную систему.

Если межзвездную природу A11pl3Z подтвердят, он станет третьим таким телом в истории наблюдений. Первым был загадочный Оумуамуа в 2017 году, вызвавший бурные споры — от гипотез о ледяном камне до предположений о возможном инопланетном зонде. Вторым стала комета 2I/Борисова, пролетевшая через Солнечную систему в 2019 году.

Астрономы полагают, что межзвездные объекты посещают нас гораздо чаще, но остаются незамеченными. Сегодня технологии позволяют фиксировать такие события куда быстрее и точнее.

Например, мощнейший в мире оптический телескоп — обсерватория имени Веры Рубин — как раз готовится к полному запуску. Он может наблюдать движущиеся тела с беспрецедентной точностью и, вероятно, поможет следить за A11pl3Z, когда тот окажется ближе всего к Земле.

Некоторые исследователи предложили использовать марсоходы НАСА для съемки объекта во время пролета мимо Марса. Ави Леб, астрофизик из Гарварда, известный по гипотезе об инопланетной природе Оумуамуа, предложил задействовать космический телескоп «Джеймс Уэбб» для изучения A11pl3Z. Он предлагает искать признаки «негравитационного ускорения» — возможного индикатора искусственной тяги. Ближайшие месяцы дадут ученым шанс лучше понять его природу и происхождение.