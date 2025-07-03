Ученые проверили стереотип о большей креативности левшей

Проанализировав исследования, посвященные изучению связи между доминированием одной из рук и креативностью, более чем за сто лет, ученые из Корнелльского университета (США) пришли к выводу, что распространенное мнение о том, что левши более креативны, на самом деле не соответствует действительности.

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Научная статья вышла в Psychonomic Bulletin and Review.

Дэниел Касассанто, доцент психологии:

«Данные не подтверждают никакого превосходства у левшей в креативном мышлении. На самом деле, есть убедительные доказательства, что правши превосходят в профессиях, требующих наибольшей креативности».

Считается, что дивергентное мышление — способность быстро находить множество решений проблемы и неожиданные связи — в большей степени поддерживается правым полушарием мозга.

Ученые провели метаанализ почти 1000 научных работ по данной теме, опубликованных с 1900 года. Большинство из них были исключены из-за некорректного дизайна или выборки. В итоге осталось 17 исследований.

Метаанализ показал, что леворукость не дает значительного преимущества в трех наиболее распространенных лабораторных тестах на дивергентное мышление. У правшей даже иногда обнаруживалось небольшое преимущество.

Что же поддерживает веру в особую креативность левшей? Одним из факторов, как предполагают авторы, является редкость леворукости и редкость гениальности в креативности, что заставляет людей их объединять. Другой фактор — популярное восприятие того, что повышенная склонность к творчеству связана с психическими заболеваниями.