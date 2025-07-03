Жители европейской столицы заметили в небе «огненный шар»

Жители шведского Стокгольма увидели в небе необычный «огненный шар», после чего сообщили об этом в экстренные службы. Об этом во вторник, 1 июля, сообщили в Sweden Herald.

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Инцидент произошел вечером того же дня над северной частью города.

Кроме того, неопознанный объект зафиксировали над Аландскими островами в Балтийском море. Очевидцы также рассказали о «громком хлопке».

Астроном Эрик Стемпельс из Уппсальского университета, в свою очередь, предположил, что над Землей мог пролетать болид — яркий метеор.

— Он движется с такой высокой скоростью, что другого объяснения быть не может, — считает эксперт.

Он также прокомментировал и взрыв над морем. По его словам, это могло быть явление, при котором метеор сгорает в атмосфере, уточнили в газете.