В Заполярье нашли гигантские концентрации молибдена в озерных отложениях

Специалисты Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН и Мурманского морского биологического института РАН обнаружили гигантскую концентрацию молибдена в отложениях фонового озера в Арктике.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Ученые представили результаты исследований геохимических характеристик отложений озера Портлубол, расположенного в северной части Кольского полуострова. Выявлено, что отложения озера обогащены такими элементами, как молибден, уран, редкоземельные металлы, кадмий, таллий, цинк и торий. Особенно явной является геохимическая аномалия молибдена, концентрации которого в отложениях озера Портлубол варьируются от 62,3 до 137 мг/кг", - отметили в пресс-службе.

Ранее повышенные концентрации молибдена были отмечены в современных отложениях озер Северное (24 мг/кг) и Большой Вудъявр (до 15 мг/кг). Для сравнения: фоновый уровень этого металла для водоемов соседней Карелии составляет 1,6 мг/кг, то есть изученные отложения в Портлуболе показали превышение их показателей в 39-86 раз.

Самые высокие концентрации молибдена, до 137,1 мг/кг, были обнаружены в более глубоких слоях отложений озера Портлубол, а значит, современное антропогенное влияние не является причиной аномалии. Ученые предполагают, что основной источник молибдена в отложениях озера связан с гранитными породами рудопроявления, где, помимо первичной минерализации, наблюдаются повышенные концентрации молибдена (до 600 мг/кг).

Озеро Портлубол и его водораздел расположены в нескольких километрах от самого известного уранового рудопроявления в Кольском регионе. В дополнение к урану, повышенные концентрации молибдена встречаются в его скалах в форме минерала молибденита.

Исследование ведется в рамках гранта Российского научного фонда. Оно будет продолжено как для прояснения механизмов аномалий молибдена и других элементов в озерах Кольского региона, так и для оценки их влияния на живые организмы в озере Портлубол. Результаты опубликованы в журнале Doklady Earth Sciences.