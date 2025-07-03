Realme GT 7 Pro станет первым смартфоном бренда с Android 16

Компания Realme объявила, что флагман GT 7 Pro станет первым устройством бренда, получившим обновление до Android 16.

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Смартфон будет работать на новой фирменной оболочке Realme UI 7, основанной на Android 16, и станет одной из первых моделей на рынке с предустановленной системой от Google. В основе GT 7 Pro лежит флагманский чип Snapdragon 8 Elite, что делает его ключевым устройством в обновлённой линейке.

Следом за GT 7 Pro апдейт получат модели GT 7 и GT 7T, оснащённые процессорами Dimensity 9400e и Dimensity 8400 соответственно. После завершения обновления линейки GT 7, компания планирует переключить внимание на серию GT 6, в первую очередь обновив модели GT 6 и GT 6T.

Realme пока не раскрыла точные сроки выхода Android 16 для своих устройств, но пообещала поделиться графиком уже этой осенью. Это подтверждает амбиции бренда держаться в числе первых в гонке за актуальными прошивками.