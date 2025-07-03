Отправленные с Android на iPhone сообщения теперь можно редактировать

Наконец-то пользователи Android получили возможность редактировать сообщения, отправленные владельцам iPhone. Эта функция стала возможна благодаря обновлению стандарта обмена сообщениями RCS и новой версии Universal Profile 3.0.

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В приложении Google Messages нужно долго нажимать на уже отправленное сообщение, чтобы появилось подменю с редактированием. Правда, отредактировать его нужно в течение 15 минут после отправки. Но есть нюанс: на iPhone такое сообщение появляется как новое, с пометкой в виде звёздочки, и его нельзя отредактировать обратно.

Ранее iPhone могли редактировать только сообщения внутри своей системы iMessage, а Android-пользователи — только при общении друг с другом через RCS. Проблема была в том, что Apple использовала более старую версию стандарта RCS, в которой не было функции редактирования сообщений.

Сейчас функция доступна только некоторым пользователям Google Messages в тестовом режиме, и пока она работает не идеально. Ожидается, что Apple обновит своё приложение для полноценной поддержки редактирования сообщений в будущем.