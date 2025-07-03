Москва ждет одобрения от Минска по самолету «Освей»

Россия ожидает одобрения от белорусских коллег по проекту самолета «Освей» для продолжения работ над проектно-технической документацией, заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

© Московский Комсомолец

«Мы разработали все параметры проекта. Сейчас мяч на стороне наших белорусских партнеров. Ждем от них положительного заключения», — пояснил министр, отвечая на вопрос о текущем статусе российско-белорусского авиапроекта.

В июле 2023 года на выставке «Иннопром» Республика Беларусь и Российская Федерация подписали комплексную межведомственную программу о взаимодействии в сфере авиастроения. Достигнуты также договоренности о совместной разработке и запуске в Беларуси серийного производства двухдвигательного 19-местного лайнера. Соответствующий договор заключили в 2024 году, присвоив проекту имя «Освей». Как передает РИА «Новости», председатель Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус сообщил о планах по созданию опытного образца совместной авиатехники к 2026 году.

В марте 2025 года первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров информировал, что ожидает определения технического облика российско-белорусского легкого двухмоторного воздушного судна «Освей» в апреле текущего года.

Отметим, что «Освей» создается для государственной авиации с перспективой использования в гражданском секторе. Ключевыми особенностями модели должны стать беспрецедентная эксплуатационная устойчивость и безопасность, включая работу в экстремальных климатических условиях.