Samsung и LG начали массовое производство OLED-экранов для iPhone 17

Samsung Display и LG Display запустили массовое производство OLED-панелей для будущей линейки iPhone 17.

По информации отраслевых источников, выпуск стартовал в июне, после предварительных заказов на компоненты в конце мая. Apple представит смартфоны осенью — ожидаются четыре модели: iPhone 17 (6,1″), 17 Air (6,6″), 17 Pro (6,3″) и 17 Pro Max (6,9″).

Общий объём OLED-дисплеев, запланированный к производству в 2025 году, составляет около 110 млн штук. Из них 70 млн поставит Samsung Display, остальные 41 млн — LG Display. Samsung снабдит все модели, а LG — все, кроме Pro-версии.

Китайская BOE, ранее поставлявшая панели LTPS OLED, пока не допущена к производству панелей нового поколения LTPO, которые Apple теперь использует во всех моделях. Это связано с проблемами качества и высокими техническими требованиями.

Снижение объёмов по сравнению с серией iPhone 16 связывают с геополитической напряжённостью и возможными пошлинами на смартфоны в США.