Honor представила самый тонкий планшет MagicPad 3

Honor анонсировала в Китае свой топовый планшет MagicPad 3.

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Новинка отличается удивительно тонким профилем – всего 5,79 мм – и весом 595 грамм, что делает его самым тонким планшетом с большим IPS-экраном на рынке.

Особенности

Honor MagicPad 3 оснащён 13,3-дюймовой IPS-панелью с разрешением 3200×2136 пикселей (3.2K), что обеспечивает высокую плотность – 291 PPI. Дисплей поддерживает динамическую частоту обновления до 165 Гц на семи уровнях, включая 144, 120 и 60 Гц. Контрастность достигает 1500:1, а максимальная яркость – 1000 нит (для HDR-контента).

Поддерживается технология Honor Oasis Eye Protection Display, которая включает фильтрацию синего света, глобальное затемнение DC и режимы на базе ИИ для снижения утомляемости глаз и симптомов укачивания.

Устройство работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon 8 Gen 3 в тандеме с GPU Adreno 750, до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ ПЗУ. Также стоит отметить 13-слойную систему охлаждения Honor Ice-Sealed с общей площадью рассеивания тепла 38 773 мм², которая сочетает двухнаправленные испарительные камеры и графит для эффективного терморегулирования.

Кроме того, планшет оснащён двойной основной камерой (13 + 2 Мп), фронтальной камерой на 9 Мп и аккумулятором ёмкостью 12 450 мАч с поддержкой зарядки HONOR SuperCharge мощностью 66 Вт. Время автономной работы – до 18 часов в режиме видеопроигрывания и до 11 часов в видеозвонках. Также реализована система управления питанием Dujiangyan AI и энергоэффективный чип Honor E2, которые вместе обеспечивают стабильную работу аккумулятора более 1000 дней.

За звук отвечает система из восьми динамиков с общей выходной мощностью свыше 95 Вт и пространственным звуком третьего поколения для иммерсивного восприятия. Подключение обеспечивается с помощью Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. В качестве ОС выступает MagicOS 9.0.1 на базе Android 15. Габариты: 293,88×201,38×5,79 мм, вес – 595 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

Honor MagicPad 3 уже доступен в Китае. Модель представлена в цветах: Moonlight White, Floating Gold и Starry Gray.

Цены: