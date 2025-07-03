В России завершается проектирование высокоскоростного поезда

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что разработка отечественного высокоскоростного поезда находится на заключительной стадии. Он также отметил, что возведение производственных мощностей для выпуска таких составов идёт по графику. Ранее сообщалось, что строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом начнётся в середине 2025 года. По словам аналитиков, российская промышленность сегодня располагает всеми необходимыми технологиями для реализации столь сложного проекта.

Проектирование российского высокоскоростного поезда находится на завершающем этапе, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на правительственном часе в Совете Федерации.

«По поручению Владимира Владимировича (Путина. — RT) в железнодорожном машиностроении планируем восполнить единственную неохваченную нишу — это высокоскоростные поезда. Обеспечили исполнителю — «Уральским локомотивам» — поддержку через кластерную инвестплатформу. По графику идёт строительство необходимых мощностей. Завершается проектирование самого поезда и готовятся к испытаниям опытные образцы основных узлов: двигателя, тележки и кузова этого состава», — рассказал министр.

Как отмечает РИА Новости, производственные мощности для выпуска таких поездов должны быть построены до конца 2026-го. На тот же год запланировано начало сборки первого состава, а к 2028-му промышленники планируют получить сертификат соответствия.

В августе прошлого года макет головного вагона поезда был представлен на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030». Глава РЖД Олег Белозёров сообщил тогда, что производителями всех основных систем и компонентов проекта станут российские компании. Уже на тот момент в разработке и производстве поезда были задействованы более 100 отечественных предприятий.

Поезд создаётся для первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая свяжет Москву и Санкт-Петербург. Согласно информации на сайте проекта, максимальная скорость движения состава будет достигать 400 км/ч. В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на представленные РЖД материалы сообщало, что проектом предусмотрены оснащение поезда цифровой системой управления и автопилотом.

В стандартном варианте поезд будет состоять из восьми вагонов, которые вмещают до 454 пассажиров, однако возможна также эксплуатация в варианте с 16 вагонами.

При покупке билетов пассажиры смогут выбирать места четырёх классов комфорта (первый, бизнес, комфорт и стандарт). Разработчики обещают обеспечить составы передовыми системами безопасности, включая биометрические технологии.

До Твери за 39 минут

В марте глава Минтранса Роман Старовойт сообщил, что строительство ВСМ Москва — Петербург начнётся в середине 2025 года. Протяжённость трассы составит 679 км/ч. На сайте проекта отмечается, что время в пути между двумя столицами составит порядка 2 часов 15 минут. Для сравнения: сейчас «Сапсаны» проходят это расстояние примерно за 4 часа.

«Поезда в перспективе будут ходить с интервалом до 15—20 минут. Время до Твери будет всего 39 минут, а время до Санкт-Петербурга — около 2 часов 15 минут», — цитирует РИА Новости заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

В Москве терминалы высокоскоростной магистрали планируется включить в обновлённые городские вокзалы. Предполагается, что всего в административных границах столицы оборудуют четыре остановочных пункта новой ветки.

В Петербурге же инфраструктура ВСМ будет интегрирована с расположенными возле Московского вокзала складами Кокоревых. Эти здания были возведены в 1873—1886 годах и являются объектами культурного наследия, поэтому их было решено сохранить.

«Удалось доработать проектные решения и максимально сохранить и интегрировать в комплекс терминала на Лиговском проспекте основные конструкции корпусов Кокоревских складов, не утративших первоначальный архитектурный облик», — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Омельницкий.

Таким образом, исторические здания получат вторую жизнь и станут дополнительным украшением и особой ценностью инфраструктуры ВСМ, говорится на сайте администрации города.

«Они (склады. — RT) будут видны из окон вагонов так же, как их видели пассажиры в начале XX века», — уточнили в руководстве мегаполиса.

Следующая станция

Параллельно с реализацией проекта первой ветки ВСМ в России рассматривают перспективы строительства аналогичных магистралей в других направлениях. Среди возможных вариантов в СМИ называются маршруты Москва — Казань — Екатеринбург и Москва — Адлер. Кроме того, на высшем уровне между Россией и Белоруссией обсуждается строительство ВСМ, которая свяжет два государства. Причём трасса может быть доведена не только до Минска, но и до Бреста, расположенного на юго-западе республики.

В беседе с RT замдекана факультета экономики и бизнеса Финансового университета профессор Иван Петров предположил, что после строительства трассы Москва — Петербург восточное направление станет наиболее приоритетным. Схожей точки зрения придерживается и руководитель Центра странового анализа ЕАБР Алексей Кузнецов.

«На мой взгляд, приоритетом должна стать трасса на восток, до Урала. Есть ошибочное мнение, что это направление не будет конкурентоспособным, так как мало пассажиров поедет в Екатеринбург прямиком из Москвы. Однако при этом не учитывается тот факт, что многие люди используют поезда для путешествий между двумя соседними крупными городами. В этом отношении очень показателен опыт Японии и Италии», — сказал специалист в комментарии RT.

Иван Петров считает, что Россия сегодня способна реализовать столь технически сложный проект своими силами. В то же время аналитик не исключил, что отечественные разработчики могут воспользоваться и наработками Китая — он сейчас является мировым лидером в этой области.