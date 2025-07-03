Новая колонка Marshall получила аккумулятор на 30 часов работы

Marshall представила новую компактную Bluetooth-колонку Middleton II — улучшенную версию модели 2023 года. Несмотря на небольшой размер, колонка создаёт объёмный звук на 360 градусов.

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В отличие от первой версии, новый Middleton II предлагает более глубокие басы и лучшее звучание на максимальной громкости. В устройстве установлены два низкочастотных динамика мощностью по 30 ватт и два твитера по 10 ватт.

Аккумулятор теперь держит заряд более 30 часов, что почти в полтора раза дольше, чем у предыдущей модели. Если батарея садится, 20 минут подзарядки хватит на часы. Кроме того, Middleton II можно использовать как портативный зарядник для телефона.

Управлять колонкой легко с помощью аналоговой ручки — она отвечает за воспроизведение, смену треков, громкость и приём звонков. Есть микрофон, да. Корпус колонки защищён от пыли и воды по стандарту IP67, поэтому её можно спокойно брать с собой к бассейну или на улицу.

Marshall Middleton II уже доступен для покупки по цене 330 долларов.