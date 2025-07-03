Создан прототип 3D-принтера для печати из лунного грунта

В лаборатории исследования дальнего космоса в Хэфэе, провинция Аньхой, создали прототип 3D-принтера для печати из лунного реголита.

© Роскосмос

Об этом 2 июля сообщил старший инженер лаборатории Ян Хунлунь.

"Этот прорыв в области печати подтвердил возможность использования лунного грунта в качестве единственного строительного материала, что позволяет использовать ресурсы на месте и устраняет необходимость в транспортировке каких-либо дополнительных материалов с Земли", — заявил Ян.

Система использует высокоточный отражающий концентратор и гибкую оптоволоконную передачу энергии для плавления лунного реголита. Еще одно ключевое нововведение — гибкое производство, которое позволяет изготавливать кирпичи и отливать сложные конструкции.

Испытания проводила команда специалистов в области планетологии, материаловедения, машиностроения, энергетической динамики, теплофизики и оптики. С момента запуска в июне 2022 года лаборатория поддержала создание ретрансляционного спутника Queqiao-2 и лунной миссии "Чанъэ-6". В рамках миссии был доставлен первый в истории человечества образец грунта с обратной стороны Луны. Также лаборатория разрабатывает комплекс для исследования образцов с Марса.