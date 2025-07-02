TikTok сократит сотрудников в американском подразделении

TikTok вновь сокращает сотрудников в своем американском подразделении электронной коммерции TikTok Shop. Это уже третья волна увольнений в команде с апреля текущего года. В компании сообщили, что изменения связаны с необходимостью пересмотреть операционные процессы и сосредоточиться на долгосрочных стратегических целях. Точные цифры сокращений не раскрываются.

© Ferra.ru

За последние месяцы в TikTok Shop в США произошли значительные перестановки. После того как подразделение не достигло внутренних целей по продажам в прошлом году, в апреле и мае уже проходили две волны сокращений. Кроме того, компания начала заменять часть сотрудников, нанятых в районе Сиэтла, менеджерами из Китая, пытаясь повторить успех родительской компании ByteDance в азиатском сегменте электронной коммерции.