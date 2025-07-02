Ученые раскрыли причину превращения Марса в пустыню

Американские ученые с помощью данных, собранных марсоходами Curiosity и Perseverance, выяснили, что Марс превратился в пустыню из-за уникальных особенностей его геологии. Об этом сообщила пресс-служба Университета Чикаго.

Один из доцентов университета Эдвин Кайт отметил, что долгие годы планетологи не могли ответить на вопрос, почему Земля смогла сохранить комфортные условия для зарождения и существования жизни, а Марс «быстро лишился их». Недостающий фрагмент головоломки был обнаружен на поверхности планете марсоходом Curiosity в 2025 году — им оказались богатые карбонатами породы. Присутствие данных отложений указало на важную роль карбонатов в исчезновении и океанов и атмосферы Марса, основу которой и в прошлом, и сегодня составляет углекислый газ.

«Проведенные нами расчеты показывают, что сам факт возникновения пригодных для жизни условий на Марсе является скорее исключением, чем правилом. Это связано с тем, что геология Марса стремится превратить его в планету-пустыню», — добавил Кайт.

Суть данной особенности заключается в том, что при взаимодействии теплой жидкой воды и углекислого газа формируются нерастворимые залежи карбонатов, которые в свою очередь ослабляют парниковый эффект и снижают плотность атмосферы. Скорость данного процесса напрямую зависит от температуры окружающей среды.

Ученые считают, что в прошлом Марс пережил несколько подобных циклов, во время которых непродолжительные периоды влажного и теплого климата провоцировали периоды сухого и холодного климата длиной в десятки и сотни миллионов лет. В результате планета лишилась почти всех запасов углекислого газа и воды, что окончательно превратило ее в безводную и холодную пустыню.