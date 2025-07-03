На МКС отправят 2,6 тонны грузов

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-31» готовится к запуску на Международную космическую станцию. Ракета-носитель «Союз 2.1а» с космическим «грузовиком» стартует с Байконура 4 июля в 22:32 по московскому времени.

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На борту корабля находится 2 625 кг различных грузов для обеспечения работы станции. В их числе 1 205 кг оборудования, одежды, продуктов питания и медицинских принадлежностей, 950 кг топлива для дозаправки МКС, 420 литров воды и 50 кг азота для поддержания атмосферы.

Особое место в грузе занимают материалы для научных экспериментов: «Биодеградация», «Виртуал», «Фуллерен», «Биополимер», «Импульс» и «Мираж». Эти исследования помогут учёным получить новые данные в различных областях науки.

На 6 июля около 00:28 по московскому времени запланирована стыковка с модулем «Поиск»