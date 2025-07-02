Астрономы обнаружили третий межзвездный объект в Солнечной системе

Астрономы с помощью телескопа ATLAS обнаружили третий межзвездный объект, который получил временное обозначение A11pl3Z, его статус и свойства неизвестны. Об этом сообщает «N + 1».

Считается, что временами через Солнечную систему пролетают малые тела, которые возникли в других планетных системах, после чего были выброшены в межзвездное пространство. Их отличает гиперболическая траектория движения и большая скорость. На сегодняшний день известны лишь два таких объекта — комета Борисова и астероид Оумуамуа.

Теперь же был обнаружен третий потенциальный межзвездный объект, получивший обозначение A11pl3Z. Он был замечен ATLAS 25-27 июня и 1 июля. Ключевым межзвездным признаком A11pl3Z является его гиперболическая траектория движения, то есть Солнце не искривляет его орбиту своей гравитацией. В настоящее время абсолютный блеск найденного тела оценивается в 18,3 звездных величин, но остается неясным астероид это или комета. Диаметр A11pl3Z может достигать 20-30 километров.

Согласно текущим расчетам, объект максимально сблизится с Солнцем в октябре 2025 года. Он пролетит примерно в двух астрономических единицах от него. Кроме того A11pl3Z окажется на расстоянии в 0,4 астрономической единицы от Марса. Скорость объекта составит около 68 километров в секунду относительно Солнца, а затем, ускорившись, он начнет покидать нашу систему. Предполагается, что по мере увеличения яркости A11pl3Z он станет доступен для наблюдения даже в небольшие телескопы.