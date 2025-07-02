Минздрав США назвал основанный в 1869 г. научный журнал Nature «мусорной наукой»

Учёные в нескольких федеральных агентствах США больше не смогут читать статьи из журналов издательства Springer Nature, включая один из самых авторитетных — журнал Nature. Это связано с решением Министерства здравоохранения США прекратить все контракты с издателем.

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Представители NASA, Министерства сельского хозяйства (USDA) и Министерства энергетики (DOE) подтвердили отмену подписок. В USDA заявили, что подписка слишком дорогая и «нецелесообразна» для бюджета. Позже Минздрав США (HHS) также сообщил, что все контракты с издательством прекращены. Представитель ведомства назвал публикации «мусорной наукой», на которую не стоит тратить деньги налогоплательщиков.

Это решение совпало с высказываниями главы HHS Роберта Кеннеди-младшего, известного своей критикой вакцин. В мае он заявил, что такие издания, как The Lancet и JAMA, «коррумпированы» и работают на фармкомпании. Он предложил больше не публиковать исследования в этих журналах и создать правительственные альтернативы.