Выявлен 4000-летний геном опасной болезни

Анализ генетического материала обнаружил присутствие болезни Хансена (проказы) на американском континенте значительно раньше прибытия европейских исследователей. Восстановление геномов Mycobacterium lepromatosis из останков возрастом 4000 лет, найденных в Чили, опровергает широко распространенную гипотезу о том, что болезнь была завезена колонизаторами.

© Московский Комсомолец

Ранее обнаружение бактериальной ДНК в скелетах доколониальной эпохи отсутствовало, что порождало предположения о появлении проказы в Америке лишь после начала колонизации. Данное исследование было проведено международной командой ученых из Германии, Аргентины и Чили с применением передовых технологий секвенирования древней ДНК.

Идентифицированный патоген оказался близким к виду M. lepromatosis, менее изученному родственнику M. leprae, хорошо известному в Евразии. Это открытие подтверждает существование уникального штамма болезни Хансена в Америке, который развивался независимо на протяжении тысячелетий.

Ученые подчеркивают, что сохранность генетического материала оказалась на высоком уровне, что позволило успешно реконструировать древние геномы. Более того, это открытие ставит под вопрос концепцию единого источника проказы и подчеркивает необходимость дальнейших исследований для полного понимания ее происхождения.

Полученные данные позволяют пересмотреть эпидемиологическую историю доколумбовой Америки и демонстрируют, что инфекционные заболевания имели продолжительное присутствие на континенте. Ранее это было трудно доказать из-за ограниченных данных, полученных при исследовании скелетов, и последствий колониальных эпидемий.