Приоткрыта эволюционная тайна древних морских обитателей

Новое международное исследование показало, что кальмары возникли около 100 миллионов лет назад - то есть задолго до вымирания динозавров. До сих пор учёные полагали, что эти моллюски появились лишь 45 миллионов лет назад.

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Открытие не только переписывает эволюционную историю кальмаров, но и подтверждает их выдающуюся способность к адаптации. Получение новых данных стало возможным благодаря применению передовой технологии - сочетания высокоточной томографии и 3D-моделирования, которая позволяет находить даже мельчайшие окаменелости в горных породах. Работа проводилась под руководством палеонтолога Шина Икегами из Университета Хоккайдо.

Анализ карбонатных пород мелового периода, найденных в Японии, позволил обнаружить 263 клюва кальмаров - прочные элементы, которые лучше всего сохраняются. Они принадлежат 40 видам, 23 родам и пяти семействам, ранее неизвестным в таких древних слоях.

Эти находки указывают на то, что головоногие моллюски существовали уже на рубеже раннего и позднего мела и быстро распространились по океанам. Исследование также "состарило" ключевые группы кальмаров: Oegopsida - на 15 миллионов лет, а Myopsida - на 55.