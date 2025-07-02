Обнаружена богатая водой планета

Международная команда астрономов объявила об открытии ранее неизвестного инопланетного мира, получившего наименование TOI-1846 b. Эта планета примерно в два раза больше и в четыре раза массивнее Земли, но самое главное - она, вероятно, богата водой.

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Подробности открытия изложены в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv. Коротко о нем рассказывает ресурс Phys.org. Найти планету удалось благодаря транзитному сигналу, пойманному телескопом Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

После дополнительных наблюдений ученые классифицировали планету как суперземлю. Она вращается вокруг близлежащей звезды-карлика класса М, примерно в 154 световых годах от Земли.

По их расчетам, точный радиус TOI-1846 b составляет около 1,792 радиуса Земли, а масса в 4,4 раза превышает массу Земли.

Планета совершает оборот вокруг своей звезды каждые 3,93 дня и отстоит от нее на расстоянии около 0,036 астрономических единицы. Равновесная температура TOI-1846 b оценивается в 295 градусов Цельсия.

Астрономы пришли к выводу, что TOI-1846 b, вероятно, богата водой, но данные о ее точном составе еще не получены. Что касается родительской звезды, то она примерно в 0,4 раза больше Солнца, а ее масса составляет приблизительно 0,42 солнечных массы. Эффективная температура звезды оценивается в 3295 градусов Цельсия, а ее возраст - в 7,2 миллиарда лет.