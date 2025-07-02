Honor выпустила самый тонкий складной смартфон в мире

Китайская корпорация Honor представила новый складной смартфон Magic V5. Об этом сообщается в соцсетях компании.

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В фирме назвали Magic V5 самым тонким складным смартфоном в мире. Толщина его корпуса в сложенном состоянии составляет 8,8 миллиметра. Журналисты издания The Verge заметили, что новый аппарат всего на 0,1 миллиметра тоньше предыдущего рекордсмена Oppo Find N5. Они подчеркнули, что Magic V5 получил гигантскую основную камеру, с которой телефон кажется огромным.

Флагман Honor вышел с основным 7,95-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 герц. Также он имеет дополнительный 6,43-дюймовый OLED-экран. Устройство получило топовый процессор Snapdragon 8 Elite и от 12 гигабайт оперативной памяти. Гаджет оснащен минимум 256 гигабайтами встроенной памяти.

На задней панели Honor Magic V5 расположили тройную камеру с основным объективом на 50 мегапикселей, широкоугольным сенсором разрешением 40 мегапикселей и 64-мегапиксельной перископической камерой OmniVision. Модель оснащена аккумулятором емкостью 5820 миллиампер-часов, версия с 1 терабайтом памяти получила батарею емкостью 6100 миллиампер-часов. Корпус флагмана защищен от воды по стандарту IP58/59.

Стоимость базовой версии Honor Magic V5 в Китае составила 8999 юаней, или около 99 тысяч рублей.

В сентябре 2024 года Honor уже отчитывалась о создании самого тонкого складного аппарата на рынке. Тогда им оказался Magic V3, получивший корпус толщиной 9,3 миллиметра.