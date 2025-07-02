Археолог заявил об обнаружении Атлантиды

Британский археолог Майкл Доннеллан заявил, что обнаружил Атлантиду, исчезнувшую 11,5 тысяч лет назад, у побережья Кадиса на юго-западе Испании. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Доннеллана, он исследовал побережье Кадиса в течение восьми лет с помощью гидролокатора и лидара и, в конце концов, обнаружил на дне океана структуры, образующие огромные круглые стены. Каждая из них достигает более шести метров в высоту и расположена в упорядоченном виде.

«На внешних стенах видны значительные повреждения, словно их разрушило мощное цунами. Между стенами находятся сложные каналы, а в центре — прямоугольные руины, соответствующие описанию храма Посейдона у Платона», — приводятся в тексте слова археолога.

В качестве доказательства он продемонстрировал снимки, которые его команда сделала во время погружений к останкам предполагаемой Атлантиды. Доннеллан считает, что его открытие может изменить восприятие древней цивилизации, превратив ее из мифа в исторический факт.