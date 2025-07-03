Наше восприятие времени — это иллюзия, заявили ученые

Чем чаще мы сталкиваемся с одной и той же информацией, тем лучше ее запоминаем — это давно известно. Но у этой закономерности есть неожиданный побочный эффект: мы начинаем считать, что впервые увидели или услышали эту информацию раньше, чем это было на самом деле. К такому выводу пришли ученые из США. Работа опубликована в журнале Psychological Science.

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Исследователи провели шесть экспериментов с участием более 100 взрослых и обнаружили, что при повторном предъявлении изображения или факта люди систематически считали, что впервые столкнулись с этим раньше, чем это было на самом деле. Эта иллюзия времени получила название «эффект временной повторяемости» (temporal repetition effect) и искажала воспоминания до 25%.

«Нам знакомо ощущение, когда мы видим один и тот же заголовок снова и снова. Мы подумали: а не искажает ли такая повторяемость наше восприятие времени?» — отметил автор исследования Сами Юсиф.

Ученые предполагают, что иллюзия может возникать потому, что повторные встречи с объектом «усиливают» воспоминание о первой встрече, делая ее более яркой и устойчивой. Это может создать у мозга ложное ощущение того, что событие произошло давно. Еще одна гипотеза — наш мозг не хранит дату события напрямую, а восстанавливает ее по косвенным признакам, в том числе по частоте повторения.

«Люди должны помнить две вещи, — добавил Юсиф. — Во-первых, наше восприятие времени — это иллюзия. И во-вторых, даже простые причины, вроде повторения информации, могут сильно искажать нашу внутреннюю шкалу времени».

В будущем ученые планируют проверить, как этот эффект проявляется при воспоминаниях об эмоционально-значимых событиях, в разных возрастных группах, а также у людей с нарушениями памяти.