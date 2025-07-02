"Радиостанция Судного дня" передала код "Умелец"

Российская военная станция УВБ-76, известная также как "Радиостанция Судного дня", 2 июля транслировала два новых сообщения.

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Первое вышло в эфир в 13:08 мск и звучало так: НЖТИ 61803 УМЕЛЕЦ 8664 4343. Второе появилось в 16:01, его текст: НЖТИ 42407 ИРАКОТИС 2191 9162.

Об этом сообщил канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность станции. Следует понимать, что канал этот неофициальный и публикуемая им информация - тоже.

Точных сведений о работе УВБ-76 в открытом доступе нет. "Информация об этом источнике радиосигналов не является публичной", - ответил Роскомнадзор на запрос RT.

Мрачным прозвищем радиостанция обязана журналистам BBC - по их версии, УВБ-76 связана с российским ядерным оружием и является одним из предохранителей системы автоматического ответного удара "Периметр".

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Станция непрерывно работает с 1975 года. Большую часть времени она излучает фоновый сигнал, за что радиолюбители и разведка НАТО прозвали ее "жужжалкой" (buzzer). Время от времени УВБ-76 транслирует кодированные голосовые сообщения на русском языке. Они состоят из нескольких групп цифр и одного двух слов - обычно странных.