Почему люди забывают воспоминания из детства?

Люди обычно не помнят ничего из своего раннего детства. Или помнят, но обрывочно, разрозненными фрагментами. Почему человеческий мозг, так хорошо приспособленный к знаниям и восприятию, не сохраняет воспоминания из детства? Портал popsci.com рассказал, как ученые подходят к этому вопросу.

© Unsplash

Не так давно для того, чтобы описать этот феномен, ученые взаимозаменяемо использовали термины «детская амнезия» и «инфантильная амнезия», но на практике их можно разделить. Первый описывает размытые воспоминания о детстве в возрасте от 3 до 6 лет, а второй — воспоминания в возрасте до 3 лет, которые, по мнению специалистов, невозможно восстановить.

Научные работы, изучавшие память новорожденных грызунов, обнаружили, что эти молодые животные могут формировать воспоминания, но теряют способность сознательно вспомнить их в зрелом возрасте. Другие опыты показали, что перемены уровней специфических протеинов мозговых рецепторов у мышей позволяют животным получить доступ к этим воспоминаниям, что, в результате, меняет их поведение.

В отличие от грызунов, у людей можно просто спросить, помнят ли они свое детство, но это не значит, что исследования памяти человека не представляют никаких сложностей. Проблема с воспоминаниями о детстве в том, что человек запросто может принять чужие воспоминания за собственные. Например, если кто-то регулярно видит свои старые фотографии или регулярно слышит от родителей истории о каком-либо событии из детства, мозг вполне может создать ложные воспоминания. И каждый раз, когда они всплывают, эта иллюзия укрепляется.

Незарегистрированные части популяции могут помнить моменты и до трехлетнего возраста, но для того, чтобы доказать это опытным путем, нужно продумать очень специфический, комплексный эксперимент.

Так, исследовательница Сара Пауэр из Института человеческого развития Общества Макса Планка построила целую игровую комнату в своей лаборатории. Проекторы превращают ее либо в подводное королевство, либо в густые джунгли, и в зависимости от выбранного окружения в том или ином ящике спрятана игрушка. Пауэр хочет проверить, вспомнит ли подросший ребенок, в каком ящике она была, по возвращению в лабораторию. Для этого она намерена набрать группу из 360 детей в возрасте 18-24 месяцев.

Опыты, проведенные с участием детей постарше, показывают, что воспоминания «созревают» в период детской амнезии. Например, одна работа взяла группу, чей возраст варьировался от 3 до 9 лет. Они обсудили уникальные события со своими опекунами в трехлетнем возрасте, а родителей попросили напомнить детям об этих событиях через несколько лет. Анализ обнаружил, что дети 5-7 лет помнили примерно 60% прошлых событий, а 8-9 лет — 40%. Похоже, память в ранние годы детства достаточно хрупкая, но примечательно, что манера, в которой дети и родители обсуждали события, повлияла на воспоминания. Те, чьи опекуны попросили их добавить побольше деталей, смогли вспомнить больше подробностей.