Новосибирские ученые предложили новый состав древесно-стружечных плит. В них рисовая шелуха, древесные опилки, отходы металлургических производств и жидкое натриевое стекло.

«У таких ДСП повышенные характеристики прочности, водо- и огнестойкость. Технология отработана совместно с Далянским ООО по химическому материалу твердого тела «Кэсытэ» из КНР», — рассказали в СО РАН.

ДСП очень популярны у россиян. Из них делают мебель, строительные элементы и тару. Обычно древесный наполнитель ДСП состоит из калиброванной стружки, а связующим веществом выступает фенолформальдегидная смола.

«У такого материал есть недостатки. Он менее прочный, чем цельная или клееная древесина, имеет ограниченную влагостойкость. Некоторые ДСП не подходят для производства мебели, потому что выделяют вредный для человека формальдегид», — пояснили ученые.

Новосибирцы решили получить экологически чистый ДСП и предложили использовать для его создания отходы сельскохозяйственного (рисовая шелуха), деревообрабатывающего (древесные опилки, стружка) и металлургического производств (кремнеземные пылевидные отходы, например, производства ферросилиция), а связывать их жидким натриевым стеклом.

Полученные образцы обладали достаточной водостойкостью (разбухание по толщине за 24 часа менее 3%), высокими прочностными характеристиками и огнестойкостью. Но, по словам ученых, экологически чистый продукт оказался дороже традиционных аналогов за счет стоимости силикатного клея и особенностей технологии.