Китай строит новый большой экраноплан, который называют "Бохайским монстром"

Появилось фото нового экраноплана, который строят в Китае. Издание Naval News уже окрестило его "Бохайским монстром" - по аналогии с созданным в СССР в конце 1960-х "Каспийским монстром".

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"Появление в Китае большого четырехдвигательного "Бохайского монстра" возвращает нас к таинственным советским проектам времен холодной войны", - пишет издание.

Экранопланы - это летательные аппараты, разработанные для полета над поверхностью воды. Они летят ниже радиогоризонта, при этом они гораздо быстрее кораблей. Исторически Советский Союз был основным производителем экранопланов, именно в СССР построили уже упомянутого "Каспийского монстра" и экранопланы "Лунь".

На снимке, опубликованном в китайских социальных сетях, уникальный самолет, окрашенный в серый цвет, виден на заднем плане.

Самолет имеет корпус типа "летающая лодка" с характерным Т-образным хвостом с двумя вертикальными стабилизаторами. Такая компоновка не встречается на обычных самолетах, но использовалась ранее на экранопланах. Над крылом установлены четыре реактивных двигателя. У них слегка приплюснутые сопла, что говорит о направленной вниз тяге. Это два признака, характерных для экранопланов.

"Существует множество проектов по восстановлению больших "Экранопланов". Но другие так и остались на бумаге; этот китайский проект - самый амбициозный из реально построенных Экранопланов за последние десятилетия", - отмечает Naval News.

Издание предполагает, что "Бохайский монстр" будет использоваться в качестве транспорта для десанта.