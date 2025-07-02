Apple приступила к тестированию складного iPhone

Apple перешла к этапу прототипирования своего первого складного iPhone, который выйдет в 2026 году. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок.

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По данным издания, в июне компания начала фазу P1 — начальную стадию прототипа, с переходом к следующей стадии тестирования до конца 2025 года. После завершения P1 Apple продолжит работу в этапах P2 и P3, каждый из которых занимает около двух месяцев. В этот период производственные партнеры компании проводят ограниченные тестовые сборки, после чего основную работу возьмут на себя Foxconn и Pegatron — они проверят стабильность сборки и выход годной продукции.

Таким образом, график разработки складного iPhone соответствует обычному циклу Apple: от прототипов (P1–P3) до инженерного тестирования (EVT), затем этапа утверждения дизайна (DVT) и выхода в массовое производство (MP). Для сравнения, линейка iPhone 17 завершила фазу EVT во втором квартале 2025 года.

По данным DigiTimes, Apple также временно приостановила разработку складного iPad из-за технологических сложностей, высокой себестоимости гибких дисплеев и ограниченного спроса на устройства с большим экраном.

Ожидается, что первый складной iPhone будет представлен осенью 2026 года одновременно с линейкой iPhone 18.