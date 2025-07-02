Россия стала лидером по выращиванию рекордно крупных синтетических алмазов

Россия лидирует в выращивании рекордно крупных синтетических алмазов весом 100-150 карат, в то время как Китай производит камни весом до 20-30 карат. Об этом заявил академик Вадим Бражкин, доктор физико-математических наук, директор Института физики высоких давлений РАН в программе «Время науки» на Радио «Комсомольская правда».

Однако, как отмечается, по общему объему производства искусственных алмазов Китай занимает первое место. По словам собеседника, распад СССР привел к утрате 90% мощностей по синтезу алмазов за пределами России, включая крупнейший завод в Полтаве на Украине.

В материале говорится, что для синтеза алмазов используются установки, имитирующие условия в верхней мантии Земли, где алмазы растут тысячи лет, а в лабораториях — за месяц. Искусственные камни по качеству не уступают природным, но могут быть однородными по цвету.

Сообщается, что производство синтетических алмазов превышает добычу природных, особенно для мелких камней. В категории крупных алмазов синтез и добыча дают примерно равное количество камней.

Ранее портал «Финансы Mail.ru» со ссылкой на данные Кимберлийского процесса сообщил, что цена поставок российских алмазов в 2024 году снизилась на 29% и составила 2,62 миллиона долларов.