Определены лучшие Android-смартфоны во всех ценовых категориях

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали июньский рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности во всех возможных ценовых диапазонах.

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В категории до 999 юаней (около 10,9 тыс. руб.) в тройку лучших попали iQOO Z8, Realme Neo7x и iQOO Z10x.

Возглавил список лучших смартфонов стоимостью до 1999 юаней (около 21,8 тыс. руб.) iQOO Z9 Turbo+, за которым следуют OnePlus Ace 5 Racing Edition и Realme Neo7.

Звание лучших до 2999 юаней (около 32,8 тыс. руб.) досталось флагманским OnePlus Ace 5 Ultra, iQOO Neo10 Pro и Redmi K80 Ultra.

Лучшими смартфонами стоимостью до 3999 юаней (около 43,7 тыс. руб.) оказались Honor GT Pro, OnePlus 13 и iQOO 13.

В категории смартфонов стоимостью от 4000 юаней (около 43,7 тыс. руб.) лучшим назван игровой смартфон RedMagic 10S Pro, Nubia Z70S Photographer Edition и Oppo Find X8 Pro.

Составители рейтинга из AnTuTu отметили, что при цене от 4000 юаней соотношение цены и качества теряет свою значимость. В этой категории важнее субъективные ощущения, такие как размер экрана, качество изображения, работа системы и другие параметры.