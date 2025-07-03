В США будут разводить и сбрасывать с самолетов миллиарды мух

Правительство США готовится к выпуску из самолетов над Мексикой и южным Техасом миллиардов мух для борьбы с плотоядными личинками.

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Звучит как начало фильма ужасов, но это правда и за этим стоит наука. Как сообщает AP, в рамках борьбы с угрозой, которая может уничтожить мясную промышленность, правительство США приступило к уникальному проекту.

Враг — плотоядная личинка американской тропической мясной мухи (Cochliomyia hominivorax). Эта муха откладывает яйца в раны животных, что может привести к заражению крупного рогатого скота, а иногда даже к их смерти. Исследования показали, что одна зараженная особь может погубить скот за несколько недель. Лечение существует, но процесс может быть болезненным.

Для борьбы с этим паразитом Министерство сельского хозяйства США запустило проект по массовому разведению и распространению стерильных самцов этих мух. Мухи будут стерилизованы с помощью радиации, чтобы они не могли размножаться. Такой подход более экологичен и эффективен, чем традиционные методы борьбы, например, распыление химических веществ. В 1960-х годах с помощью стерильных мух уже удалось успешно ликвидировать угрозу, но вредитель вновь появился на юге Мексики в прошлом году.

Министерство сельского хозяйства США планирует создать целый фабрики по разведению мух. Ожидается, что к 2026 году откроются центры в Техасе и Мексике. Ожидаемая мощность выработки — 400 миллионов мух в неделю. Мухи питаются специальной смесью из яичного порошка и меда, а личинки растут в поддонах с опилками.

Тем не менее, подобная операция не лишена рисков. Эксперты предупреждают, что безопасность подобных операций требует особого контроля, чтобы избежать распространения фертильных мух.

Тем не менее, ученые уверены в эффективности метода. По словам Эдвина Берджесса, доцента Университета Флориды, использование стерильных мух является одним из лучших достижений в борьбе с вредителями. США надеются, что проект окажет долгосрочное положительное влияние на сельское хозяйство и предотвратит возможные экономические потери от этого опасного паразита.