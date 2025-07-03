Китайский зонд по изучению астероидов прислал фото с орбиты

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало снимки Земли и Луны, сделанные зондом «Тяньвэнь-2» на орбите, сообщает информагентство «Синьхуа».

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В CNSA заявили, что навигационный датчик с узким полем зрения, установленный на зонде, недавно сделал снимки Земли и Луны, продемонстрировав хорошие функциональные характеристики.

Опубликованные изображения включают фотографию Земли, полученную Tianwen-2, когда он находилась примерно в 590 000 километрах от планеты, а также новое фото Луны, сделанное примерно на таком же расстоянии от естественного спутника. После того, как изображения были переданы обратно на Землю, они были обработаны учеными.

Зонд «Тяньвэнь-2» находится на орбите более 33 дней, сейчас на расстоянии более 12 миллионов километров от Земли и находится в хорошем рабочем состоянии.

Свою первую миссию по добыче образцов астероидов Китай запустил 29 мая. Цель — пролить свет на формирование и эволюцию астероидов и ранней Солнечной системы. Экспедиция должна продлиться 10 лет. Планируется собрать и привезти на Землю образцы с околоземного астероида 2016HO3 и исследовать комету главного пояса 311P, которая находится от Земли дальше, чем Марс.

Если миссия пройдет успешно, Китай станет третьей страной после США и Японии, которой удалось доставить на Землю материалы с астероида. Спускаемая капсула с образцами должна вернуться на Землю в 2027 году.