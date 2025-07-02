На карте увидели защищающего Москву от непогоды гиганта

Пользователи соцсети X (Twitter) увидели на карте осадков в сервисе «Яндекс Погода» образ большого гиганта, который защищает Москву от дождя.

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На это обратил внимание корреспондент «Газеты.Ru».

«Сергей Семенович [Собянин] активировал магический щит, чтобы уберечь нас…», – написал пользователь X c ником pew_le_chiquito 30 июня 2025 года, прикрепив скриншот из приложения «Яндекс Погода».

Позже, 1 июля, похожую картину, но уже с дорисованными элементами, опубликовал пользователь Nebehr_Gudahtt.

«Большой добрый гигант трепетно хранит свое сокровище [Москву], так вижу», – написал Nebehr_Gudahtt, отвечая на пост pew_le_chiquito.

Суммарно публикации Nebehr_Gudahtt и pew_le_chiquito на момент публикации новости набрали больше 70 000 просмотров.

В комментариях пользователи начали делиться своими ассоциациями. Например, frmaslm увидел на карте осадков лежащего в луже слез единорога, а kogmak — «какого-то синего черта с крыльями», который держит в руках младенца размером в расстояние между Тверью и Тамбовом.