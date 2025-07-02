Дельфин-убийца озадачил ученых

В Великобритании дельфин-афалина убил детеныша другого вида и акулу. Этим он озадачил ученых, которые дали ему прозвище Энакин в честь героя «Звездных войн».

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Уточняется, что дельфин-убийца выбрасывал детеныша обыкновенного дельфина из воды, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Таким же способом он убил и небольшую кунью акулу.

— Афалины — очень умные существа и способны на разнообразные необычные поступки, многие из которых не слишком-то приятны. Они не такие уж дружелюбные, как многие полагают. У этого дельфина, похоже, очень необычный характер, — рассказала гид и исследователь дельфинов Сара Мишель Уайер, ее слова цитирует Need To Know.

До этого произошел еще один необычный инцидент: дельфины из Мексиканского залива пристрастились к креветкам и рыбе, отравленным наркотиком фентанилом. При этом ученые не смогли точно определить, как фентанил попал в организм морских животных.

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Другой дельфин-афалина совершил 18 нападений вблизи японского города Михама. Ученые считают, что на людей нападала одинокая особь, которая начинает вести себя неадекватно в связи с неспособностью найти пару.