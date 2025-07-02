Российские ученые придумали новое применение гранату и бересте

Создать антимикробную упаковку для продуктов с использованием куркумы, розмарина и гранатовых корок планирует коллектив ученых из Уральского федерального университета (Екатеринбург), Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова и Университета Санживани (Индия). Также для создания упаковки планируется использовать красный перец и бересту.

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© Лилия Шарловская

Упаковку планируют изготавливать из новых активных биоматериалов на основе наногелей, наноэмульсий и биоразлагаемых пленок. Для их изготовления будут использовать экстракты биологически активных веществ, таких как бетулин (содержится в березовом дегте, капсаицин (его будут получать из перца), куркумин, розмариновая кислота, а также комплекса фенолов, флавоноидов и танинов из кожуры граната. Ученые будут отбирать образцы, которые пройдут тестирование на стабильность, биологическую и экологическую безопасность и контроль качества.

Извлекать экстракты из биоматериала станут, в частности, с помощью ультразвука и микроволновыми методами. Если эксперименты пройдут успешно, в России и Индии появится новая экологичная и способствующая сохранению продуктов упаковка.