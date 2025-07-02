Apple обязали выплатить огромный штраф испанской компании

Федеральный суд присяжных в штате Делавэр обязал корпорацию Apple выплатить $110,7 млн испанской компании TOT Power Control. Причиной стало нарушение патента, связанного с технологиями беспроводной связи стандарта 3G, которые использовались в устройствах Apple. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Как утверждала TOT Power Control, Apple без лицензии использовала в своих устройствах, включая iPhone, iPad и Apple Watch, запатентованный ею алгоритм. Данная технология предназначена для управления помехами радиосигнала и оптимизации энергопотребления в сетях 3G, что повышает эффективность связи и продлевает срок службы аккумулятора.

В вердикте, вынесенном 30 июня и обнародованном недавно, присяжные единогласно постановили, что Apple нарушила один из двух патентов, рассматриваемых в деле. Суд также отклонил попытку Apple признать патенты TOT Power Control недействительными — распространенная тактика в подобных судебных спорах.

Сумма компенсации в размере $110 734 008 была рассчитана не как единовременная выплата, а в виде «текущих роялти» (running royalty). Apple обязана выплачивать по 25 центов за каждое устройство, в котором используется технология TOT Power Control.

Представители Apple выразили разочарование вынесенным вердиктом и сообщили о намерении подать апелляцию.