Ученые предложили необычный способ восстановить течение Гольфстрим

Ученые из Эдинбургского университета в Шотландии предложили необычный способ предотвратить глобальные климатические изменения. Предыдущие исследования указали на замедление Атлантической меридиональной циркуляции (АМОС) – главной движущей силы Гольфстрима, который несет теплые воды из тропиков на север и обогревает Европу.

АМОС – крупнейшее океаническое течение в мире. Оно проходит с юга на север через Атлантический океан. Течение несет теплую воду из тропиков на север, где она достигает Гренландии и северных стран, охлаждается и становится более соленой.

Прохладная вода является более плотной. Она опускается к дну океана и возвращается на юг, где нагревается, и цикл повторяется заново.

Течения представляют собой гигантский конвейер, переносящий тепло по всему Атлантическому океану. Но изменения климата и таяние морских льдов нарушают его механизм.

Замедление или полное прекращение АМОС грозит Европе новым ледниковым периодом. По прогнозам, Гольфстрим резко ослабеет, и температура в европейских странах понизится на 5 – 20 градусов Цельсия. Ученые полагают, что подобное может произойти уже в ближайшие 20 – 30 лет.

Чтобы избежать глобальных климатических последствий, ученые предложили использовать парашюты. С их помощью предлагается вручную управлять течениями. Каждый парашют должен достигать по размерам половины футбольного поля. В центре предлагается проделать 12-метровое отверстие, чтобы через него проходили морские обитатели.

Для движения парашютов задействуют 30 – 50 морских танкеров, которые будут буксировать парашюты в направлении потоков АМОС. Им придется двигаться со скоростью около 4 км/час. Перемещая значительные количества воды, они смогут снизить последствия замедления АМОС.

Впрочем, независимые эксперты поставили эффективность нового проекта под сомнение. По словам ученых из Утрехтского университета, АМОС пропускает 17 млн кубометров воды в секунду. При этом один миллион кубометров эквивалентен суммарному стоку всех рук в мире. Сложно представить, что такое количество воды удастся вытеснить с помощью парашютов, сообщает The Daily Mail.

Другое исследование показало, что количество морского льда в Южном океане резко сократилось. Это может привести к разрушительным последствиям для всей планеты. Среди них: усиление штормов, потепление океанов и сокращение ареалов обитания различных морских видов.