Китай ослабляет лидерство США в сфере ИИ

Китайские компании в области искусственного интеллекта (ИИ) начинают теснить США, предлагая свои решения. Все больше пользователей, от банков до государственных университетов, обращаются к языковым моделям, разработанным в Китае, пишет The Wall Street Journal.

Согласно информации, опубликованной в издании, HSBC, один из крупнейших банков Великобритании, и Standard Chartered, крупная корпорация, приступили к тестированию технологии DeepSeek. А Saudi Aramco, ведущая нефтяная компания мира, недавно внедрила DeepSeek в своем главном центре обработки данных.

Тем не менее, ChatGPT от OpenAI по-прежнему остается наиболее востребованным чат-ботом с искусственным интеллектом, который скачали уже 910 миллионов раз. Для сравнения: у его конкурента DeepSeek — всего 125 миллионов загрузок. Однако китайские разработчики предлагают схожие по качеству услуги, но по более низкой цене, что привлекает клиентов.

В области искусственного интеллекта нарастает соперничество, которое может привести к технологической конфронтации между государствами. По мнению некоторых экспертов, странам придется сделать выбор между американскими и китайскими системами ИИ.

Решающим фактором в этой гонке между США и Китаем станет то, чья технология получит наибольшее распространение в мире. И тому, кто окажется первым, будет сложно уступить лидерство, заявил Брэд Смит, президент Microsoft, на недавних слушаниях в сенате.