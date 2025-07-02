Пылезащита Galaxy Z Fold 7 будет ниже, чем у конкурентов

Складной Galaxy Z Fold 7 может быть не более пыленепроницаемым, чем Fold 6. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал 9to5Google При этом инсайдеры подтвердили соответствие Galaxy Z Fold 7 стандарту IP48.

© Ferra.ru

Но у складных моделей Samsung защита от пыли ниже, чем у конкурентов, хотя телефон и соответствует стандарту IP48. Отмечает, что Samsung повысила класс защиты Fold 6 и Flip 6 до IP48 год назад.

Большинство современных складных устройств защищены от пыли так же хорошо, как и неразборные аналоги. Однако ранние слухи о реальной защите от пыли в Galaxy Z Fold и Flip 7 не подтвердились.