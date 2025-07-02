В созвездии Золотой Рыбы обнаружили следы "двойного взрыва" сверхновой

Международный коллектив астрономов открыл свидетельства того, что туманность SNR 0509-67.5 в созвездии Золотой Рыбы, удаленная от нас на 160 тыс. световых лет, была порождена экзотической "двойной" сверхновой, в рамках которой одна умирающая звезда пережила сразу два термоядерных взрыва.

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Об этом заявила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

"Мы открыли свидетельства того, что белые карлики могут взрываться задолго до того, как их масса достигнет предела Чандрасекара. Нам впервые удалось обнаружить следы "двойного взрыва" сверхновой, что подтвердило реалистичность подобного сценария рождения сверхновых первого типа в дополнение к двум общепринятым сценариям", - пояснил научный сотрудник Гейдельбергского института теоретических исследований (Германия) Иво Зайтенцаль, чьи слова приводит пресс-служба ESO.

Как объясняют исследователи, сверхновые первого типа представляют собой мощнейшие термоядерные взрывы, которые порождаются звездными системами, одно или два светила в которых являются белыми карликами. Процесс их слияния или перетекания материи с "обычной" звезды на белый карлик приводит к тому, что его масса достигает критического значения, так называемого предела Чандрасекара (1,44 массы Солнца). Это запускает серию термоядерных реакций, разрушающих светило и порождающих мощную вспышку.

В последние годы астрономы начали обсуждать альтернативный сценарий рождения подобных сверхновых, в рамках которых происходит двойной термоядерный взрыв. Первый из них возникает на поверхности белого карлика при накоплении на ней достаточно толстой прослойки гелия, а второй порождается вызванной первой вспышкой ударной волной, проходящей через недра белого карлика и сжимающей их. В данном случае взрыв сверхновой может произойти задолго до того, как гибнущее светило достигнет предела Чандрасекара.

Исследователям впервые удалось открыть следы подобного двойного взрыва при наблюдениях за туманностью SNR 0509-67.5, возникшей примерно 300-350 лет назад в созвездии Золотой Рыбы в результате взрыва сверхновой первого типа. Ученые изучили свечение разных слоев туманности при помощи прибора MUSE, установленного на оптический телескоп VLT в высокогорной обсерватории Параналь (Чили), и обнаружили различия в химическом составе этих прослоек.

По словам исследователей, существенные различия в долях кальция, кремния и серы в соседних слоях туманности указывают на то, что породившие их термоядерные взрывы возникли в разной среде, одна из которых была богата гелием, а другая - кислородом и углеродом. Это подтверждает теорию "двойного взрыва" и говорит о необходимости учета данного сценария при оценке частоты взрыва сверхновых первого типа и изучении истории образования близлежащих туманностей, подытожили астрономы.