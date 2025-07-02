Обнаружен пропавший тысячелетие назад гимн Вавилону

Энрике Хименес из LMU вместе с Багдадским университетом заново открыл утерянный текст, описывающий Вавилон. Статья об этом опубликована в журнале Iraq.

Гимн, датируемый началом первого тысячелетия до н. э., состоит из 250 строк и содержит описания зданий, природы и роли женщин в обществе.

Вавилон, основанный около 2000 г. до н. э., был культурным центром, где создавались произведения мирового литературного наследия. Тексты того времени записаны клинописью на глиняных табличках, которые сохранились фрагментарно. Цель сотрудничества с Багдадским университетом — расшифровка этих табличек, включая находки из библиотеки Сиппара.

Хименес оцифровывает и расшифровывает фрагменты текстов с помощью искусственного интеллекта. На платформе «Электронная вавилонская библиотека» он идентифицировал 30 рукописей, связанных с гимном, что позволило полностью восстановить текст. Гимн описывает Вавилон и его жителей, включая уважительное отношение к иностранцам. Ранее подобные тексты о женщинах и природе были неизвестны. Руины Вавилона находятся в 85 км к югу от Багдада и являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее археологи в Израиле обнаружили четыре уникальных бронзовых артефакта с трехмерными львиными головами возрастом около 1900 лет. Они были найдены в ходе раскопок Управления древностей Израиля в Хирбат-Ибрейка при прокладке железной дороги.