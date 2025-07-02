iPhone помог выжить травмированному альпинисту

Функция спутниковой связи в iPhone помогла спасти жизнь пострадавшего альпиниста в Колорадо. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на офис шерифа.

© Газета.Ru

В штате Колорадо интегрированная в iPhone технология спутниковой связи сыграла ключевую роль в спасении 53-летнего альпиниста, травмировавшегося при спуске с горы Сноумасс, высота которой превышает 3000 метров.

Мужчина получил травму запястья во время глиссирования — техники быстрого скольжения по снежным склонам. Оказавшись вне зоны действия сотовой сети, он воспользовался функцией экстренной спутниковой связи для отправки сообщения родственнику, который немедленно уведомил местные службы спасения.

Поисково-спасательная операция, координируемая подразделением Mountain Rescue Aspen совместно с офисом шерифа, завершилась обнаружением пострадавшего у озера Сноумасс — примерно в 13 км от ближайшей стоянки. Из-за травмы он не мог передвигаться самостоятельно, и для эвакуации пострадавшего потребовалось задействовать 17 спасателей.