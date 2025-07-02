Samsung усилит контроль за доступом к данным в One UI 8

Похоже, в One UI 8 Samsung собирается внедрить новый Alert Center — нечто вроде единого центра уведомлений о безопасности и конфиденциальности. Пока что эта функция не появилась в бета-версии прошивки для Galaxy S25.

Судя по строкам интерфейса, на которые обратили внимание в Android Authority, центр будет подсказывать, когда приложения получают доступ к вашим личным данным — особенно в фоновом режиме или слишком часто.

Также он будет предупреждать о потенциальных угрозах — например, если на устройстве найдено вредоносное приложение, если стоит устаревший патч или если вы до сих пор не включили биометрию.

Вот что говорится в одной из строк:

«Вам будут приходить предложения и предупреждения, которые помогут защитить телефон и личные данные».

А в другой:

«Вы получите уведомление, если приложения часто используют разрешения для доступа к личным данным. У вас будет возможность пересмотреть эти разрешения».

Кроме того, Alert Center напомнит, если в вашем аккаунте Samsung или Google происходит что-то подозрительное — например, странные входы или смена настроек.

А это точно новинка?

На самом деле, не совсем. Уже сейчас на устройствах Galaxy есть меню Настройки > Безопасность и конфиденциальность, где можно быстро проверить статус экрана блокировки, наличие обновлений и активность функции «Найти устройство». Там же можно посмотреть, какие приложения недавно использовали камеру, микрофон или геолокацию.

Просто в One UI 8 Samsung, видимо, решила всё это чуть больше «отполировать» — сделать интерфейс удобнее и доступнее.