Раскрыто предназначение секретного обновления Windows

Вышедшее недавно секретное обновление для Windows 10 и 11 упростит переход на новую версию операционной системы (ОС). Об этом сообщает немецкое издание PC-WELT.

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Журналисты заметили, что в конце июня корпорация Microsoft выпустила обновление KB5001716, которое было незаметно установлено на части персональных компьютеров (ПК). При этом оно предназначалось как для устройств с Windows 10, так и Windows 11. Специалисты выяснили, что апдейт носит сервисный характер.

В материале говорится, что это связано с работой «Центра обновления Windows». Вероятно, апдейт запустили для упрощения установки новой версии ОС или перехода на другое устройство. Авторы PC-WELT раскрыли предназначение обновления. По их мнению, оно установилось на компьютерах с версиями Windows, поддержка которых в ближайшее время прекратится.

«Если вы получили обновление KB5001716, это означает, что ваша версия Windows скоро истечет или больше не будет поддерживаться», — пояснили авторы.

Они отметили, что новое программное обеспечение получили пользователи с ПК под управлением Windows 10 22H2 и 21H2, а также Windows 11 21H2.

Ранее из отчета StatCounter стало известно, что доля Windows 10 упала за месяц почти на пять процентов. Доля Windows 11, напротив, увеличилась — с 43,2 до 48 процентов. Изменения связывают с окончанием поддержки Windows 10.