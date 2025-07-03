В России обнаружили погребение ребенка раннего железного века

Новосибирский краеведческий музей завершил музейно-туристический проект "В гостях у археологов" - 180 участников тура посетили раскопки в Ордынском районе области.

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Там они обнаружили два погребения раннего железного века, одно из которых принадлежало ребенку, сообщили в Telegram-канале министерства культуры региона.

"По итогам экспедиции археологи обнаружили два погребения раннего железного века (VI-IV века до н. э.). В одном находился ребенок 10 лет, в другом - взрослый человек. В них сохранились деревянные конструкции: рамы из березовых горбылей, обрамляющие ямы и многослойные перекрытия из сосновых бревен. В погребении взрослого археологи нашли остатки заупокойной пищи - реберную часть туши лошади и фрагмент спинной части туши овцы", - говорится в сообщении.

Сохранившиеся фрагменты сосновых бревен будут переданы для исследований в институт археологии и этнографии СО РАН, где помогут установить точную дату захоронений под курганом.