Ученые предупредили об опасностях для экосистемы Дона

Гидробиологическое сообщество реки Дон подвергается серьезным изменениям из-за климатических трансформаций и нагрузки в результате деятельности человека. Текущее маловодье стало лишь одним из факторов, влияющих на экосистему Дона, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного научного центра РАН (ЮНЦ РАН).

Ростовская область весной и летом 2025 года столкнулась с маловодьем. Причиной этому стали аномально теплая осень 2024 года и первые два месяца зимы, которые характеризовались незначительным количеством осадков. В регионе не было весеннего половодья, а властям пришлось вводить ограничения для судоходства. Снижение уровня воды также наблюдается в Цимлянском водохранилище.

"В настоящее время на происходящие трансформации гидробиологического сообщества реки Дон сложно выделить влияние именно периода маловодья на экосистему, так как маловодье - это лишь одно из воздействий комплекса последствий климатических изменений и результата деятельности человека. Не следует забывать об активной антропогенной нагрузке на водную экосистему", - отметили в научном центре, отвечая на вопрос о влиянии маловодья на экологию Дона.

По данным исследователей, совокупность этих факторов приводит к избыточному обогащению водоемов питательными веществами, а также сказывается на структуре систем водных организмов. Среди последствий - изменения в составе фитопланктона, учащение "цветения" воды, появление токсинов и ухудшение качества воды.

В июне власти Ростовской области ввели режим ЧС в 19 муниципальных образованиях региона в связи с аномальной засухой. В нескольких районах наблюдалось критическое снижение запасов продуктивной влаги в почве. Из-за засухи в 25 районах области погибли посевы на площади свыше 500 тыс. га.