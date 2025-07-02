Стало известно, как часто россияне меняют смартфон

Потребительские привычки россиян при выборе смартфонов становятся все более рациональными — большинство меняет смартфон раз в три года. Об этом говорится в совместном исследовании «М.Видео-Эльдорадо» и бренд-медиа «Эльдоблог», результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Согласно исследованию, 68% россиян меняют смартфон раз в три года или реже. Основными причинами обновления устройства являются техническое старение и снижение производительности (53%), а не желание получить новые функции. Поломка является вторым по значимости фактором (23%), а на третьем месте — выход новых моделей с улучшенными характеристиками (15%). Среди других популярных причин — износ аккумулятора, нехватка памяти и прекращение поддержки со стороны производителя.

Только 15% респондентов готовы потратить на новое устройство свыше 80 тыс. руб., тогда как самая популярная ценовая категория — от 20 до 30 тыс. руб. (23%). Еще 13% выбрали сегмент от 50 000 до 80 тыс. руб., а 8% готовы потратить менее 10 тыс. руб.

Чаще всего покупатели перед выбором устройства читают обзоры и изучают его характеристики (62%), остаются верны бренду предыдущего гаджета (40%) и просматривают видеообзоры (35%). Также россияне советуются с друзьями (16%) и с консультантами в магазинах (9%). Некоторые ориентируются на цену и эргономику, другие — на камеру или просто выбирают по импульсу.

Лидерами среди брендов остаются Samsung (38%), Apple (32%) и Xiaomi (включая Redmi и Poco) — 31%. Также в пятерке популярных брендов — Honor (20%) и Huawei (18%). При выборе платформы 63% опрошенных предпочли бы Android даже при отсутствии ценовых ограничений, 33% — iOS, 4% — HarmonyOS.

Современные ИИ-функции пока не стали определяющим фактором: их значимость участники оценили в среднем на 3,2 балла из 5. Это говорит о том, что надежность, автономность и удобство устройства по-прежнему остаются приоритетом.

Большинство покупателей смартфонов предпочитают оплачивать товар сразу — так поступают 66% опрошенных, тогда как 34% выбирают рассрочку или кредит.

При этом чуть больше половины респондентов (51%) считают, что смартфон должен прослужить не менее пяти лет без поломок, 23% рассчитывают на три года, 17% — до восьми или десяти лет. На вечную работу смартфона рассчитывают 7%, а 2% допускают, что он прослужит всего год.

Кроме того, 26% владельцев смартфонов сталкивались с проблемами при их ремонте, в то время как 74% не испытывали таких трудностей.

Старые устройства россияне чаще всего не утилизируют: 30% хранят их, 27% используют как запасной вариант, 22% передают родственникам, 17% — продают, и только 4% сдают гаджеты в переработку.