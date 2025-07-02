Кусок метеорита пробил крышу дома

Крышу жилого дома в штате Джорджия (США) повредил метеорит.

© mir24.tv

Очевидцы рассказали, что видели в небе огненный шар. Он пролетел над северной частью Джорджии, взорвался и раскололся на множество кусков. Один из них упал на жилой дом и проломил потолок.

Представитель управления по чрезвычайным ситуациям округа Генри сообщил, что в результате падения обломка никто не пострадал. Национальная метеорологическая служба считает, что упавший на дом фрагмент является либо частью метеорита, либо мусором из космоса, передает Fox News.